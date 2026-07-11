ECONOMIE ET CLIMAT
11 juillet 2026
Transition énergétique : ce que les climato-anxieux et les climato-sceptiques refusent de voir
Face au réchauffement climatique, le débat public se polarise souvent entre catastrophisme et déni. Dans "Économie et climat : le faux dilemme", Raphaël Boroumand et Myriam Maestroni défendent une autre voie : concilier décarbonation, croissance, pouvoir d'achat et souveraineté énergétique. Selon eux, la transition écologique ne pourra réussir qu'en dépassant les faux dilemmes qui paralysent aujourd'hui l'action publique.
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MOTS-CLESEconomie et climat Le faux dilemme , économie , climat , transition énergétique , environnement , réchauffement climatique , solutions , innovations , éoliennes , nucléaire , entreprises , Raphaël Boroumand , Myriam Maestroni , croissance , décroissance , émissions de CO2 , gaz , pétrole , panneaux solaires , Terres rares
THEMATIQUESEnvironnement
Raphaël Boroumand est docteur en économie de l’EHESS et titulaire d’une HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) de l’université Paris-Saclay. Professeur d’économie à Paris School of Business et conférencier international, il enseigne également à l’université Paris Dauphine-PSL. Auteur d’ouvrages et de nombreuses publications scientifiques internationales, il conseille entreprises et institutions publiques, et intervient régulièrement dans les médias (TV, radio, presse, documentaire pour le cinéma).
Myriam Maestroni est présidente d'Economie d'Energie et de la Fondation E5T. Elle a remporté le Women's Award de La Tribune dans la catégorie "Green Business". Elle a accompli toute sa carrière dans le secteur de l'énergie. Après huit années à la tête de Primagaz France, elle a crée Ede, la société Economie d'énergie.
Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages majeurs: Intelligence émotionnelle (2008, Maxima), Mutations énergétiques (Gallimard, 2008) ou Comprendre le nouveau monde de l'énergie (Maxima, 2013), Understanding the new energy World 2.0 (Dow éditions).
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Raphaël Boroumand est docteur en économie de l’EHESS et titulaire d’une HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) de l’université Paris-Saclay. Professeur d’économie à Paris School of Business et conférencier international, il enseigne également à l’université Paris Dauphine-PSL. Auteur d’ouvrages et de nombreuses publications scientifiques internationales, il conseille entreprises et institutions publiques, et intervient régulièrement dans les médias (TV, radio, presse, documentaire pour le cinéma).
Myriam Maestroni est présidente d'Economie d'Energie et de la Fondation E5T. Elle a remporté le Women's Award de La Tribune dans la catégorie "Green Business". Elle a accompli toute sa carrière dans le secteur de l'énergie. Après huit années à la tête de Primagaz France, elle a crée Ede, la société Economie d'énergie.
Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages majeurs: Intelligence émotionnelle (2008, Maxima), Mutations énergétiques (Gallimard, 2008) ou Comprendre le nouveau monde de l'énergie (Maxima, 2013), Understanding the new energy World 2.0 (Dow éditions).