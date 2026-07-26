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Une personne devant son ordinateur. (Image d'illustration)
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SURVEILLANCE NUMERIQUE

26 juillet 2026

Tous fichés : l’incroyable ampleur des données que l’Etat et les gens de la Tech collectent sur nous depuis 20 ans

La loi sur le contrôle d'âge des mineurs relance le débat sur la surveillance numérique. Mais pour plusieurs experts, elle ne serait que la partie visible d'un écosystème de collecte de données bien plus vaste, construit depuis plus de vingt ans.

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MOTS-CLES

big brother , surveillance numérique , contrôle d'âge , réseaux sociaux , mineurs , identification numérique , cybersurveillance , Libertés publiques , RGPD , CNIL

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate

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Hash 16

H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

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Olivier Rimmel

Éditorialiste sur #X. Entrepreneur libéré et esprit libre. Fondateur du think tank http://coalition-nationale.fr


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