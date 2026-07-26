SURVEILLANCE NUMERIQUE

Tous fichés : l’incroyable ampleur des données que l’Etat et les gens de la Tech collectent sur nous depuis 20 ans

La loi sur le contrôle d'âge des mineurs relance le débat sur la surveillance numérique. Mais pour plusieurs experts, elle ne serait que la partie visible d'un écosystème de collecte de données bien plus vaste, construit depuis plus de vingt ans.