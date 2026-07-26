SURVEILLANCE NUMERIQUE
26 juillet 2026
Tous fichés : l’incroyable ampleur des données que l’Etat et les gens de la Tech collectent sur nous depuis 20 ans
La loi sur le contrôle d'âge des mineurs relance le débat sur la surveillance numérique. Mais pour plusieurs experts, elle ne serait que la partie visible d'un écosystème de collecte de données bien plus vaste, construit depuis plus de vingt ans.
22 min de lecture
H16 tient le blog Hashtable.
Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".
Éditorialiste sur #X. Entrepreneur libéré et esprit libre. Fondateur du think tank http://coalition-nationale.fr
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H16 tient le blog Hashtable.
Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".
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