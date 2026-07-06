EXPLOIT SPORTIF
6 juillet 2026
Tour de France 2026 : comment remporter une étape de la Grande boucle ?
Devenir finaliste d'une course de longue distance. Imaginez que vous participiez au Tour de France…
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MOTS-CLESSanté , sport , Tour de France , cyclisme , étape , finaliste , techniques , épuiser , douleur , entraînement mental
THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Docteure en psychologie et titulaire d'un master en psychologie du sport (UAB), spécialiste de la performance et du bien-être humains et sportifs.
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A PROPOS DES AUTEURS
Docteure en psychologie et titulaire d'un master en psychologie du sport (UAB), spécialiste de la performance et du bien-être humains et sportifs.