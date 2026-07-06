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Tour de France
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EXPLOIT SPORTIF

6 juillet 2026

Tour de France 2026 : comment remporter une étape de la Grande boucle ?

Devenir finaliste d'une course de longue distance. Imaginez que vous participiez au Tour de France…

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MOTS-CLES

Santé , sport , Tour de France , cyclisme , étape , finaliste , techniques , épuiser , douleur , entraînement mental

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Marcela Herrera Garin
Docteure en psychologie

Docteure en psychologie et titulaire d'un master en psychologie du sport (UAB), spécialiste de la performance et du bien-être humains et sportifs.