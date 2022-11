Tollé à l’Assemblée nationale : le RN seul marqueur de la vie politique française

Marine Le Pen et les députés du Rassemblement national lors d'une séance à l'Assemblée nationale.

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Parmi eux, La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Son dernier ouvrage, publié en septembre 2022, s'intitule Le Grand Déclassement (Albin Michel).

Atlantico : Une polémique est née à l'Assemblée nationale après la sortie polémique du député RN Grégoire de Fournas lors d’une intervention du député LFI Carlos Martens Bilongo avec la phrase : "Qu'il rentre en Afrique" dont le destinataire et même la teneur exacte font débat. Le sujet a rapidement pris de l’ampleur. Que disent les réactions des différents groupes et jusqu'au président de la République des postures de chacun ? Dans quelle mesure est-ce un signe que le gouvernement et la gauche peinent à se définir autrement qu'en opposition au RN ?



Philippe d’Iribarne : Ce qui me frappe le plus dans cette affaire est l’interprétation qui est donnée des propos du député. Cela est clair dans la rédaction adoptée dans le compte-rendu officiel de la séance où il est écrit « qu’il rentre en Afrique » et non « qu’ils rentrent en Afrique », s’agissant des bateaux qui transportent les candidats à l’immigration. C’est cette interprétation au singulier que vous reprenez dans votre question, même si vous notez qu’elle est discutable. Or ce que l’on n’entend ne permet pas de trancher entre les deux interprétations et c’est l’interprétation au pluriel qui correspond à ce que l’intéressé affirme avoir dit et est cohérente avec l’attitude générale des députés RN au sein de l’Assemblée. Nous n’en sommes plus au temps de Jean-Marie Le Pen.

Mais, toute la stratégie de la gauche et du gouvernement à l’égard du RN est fondée sur l’affirmation que rien n’a changé depuis l’époque de ce dernier, que les électeurs qui croient le contraire se trompent.

Si un député de gauche ou de la majorité avait tenu des propos susceptibles d’une double interprétation, on lui aurait probablement donné acte de celle qu’il aurait affirmée lui-même. Mais cela ne vaut pas à l’égard du RN. Cela montre le malaise que produit sa présence massive au sein de l’Assemblée où beaucoup le voient comme un corps étranger.

Le RN est-il aujourd’hui le seul marqueur fort de la politique française ? Comment expliquer cette situation ?

Philippe d’Iribarne : Les partis autres que le RN se retrouvent dans une vision partagée du Bien, centrée sur l’impératif de non-discrimination, même s’ils diffèrent dans la manière d’incarner cette vision. Pour eux l’attachement à cette conception du Bien est une condition sine qua non de l’appartenance à un monde civilisé. Or le RN ne partage pas cette conception. L’opposition qu’il suscite de la part des autres partis est donc d’une nature beaucoup plus radicale que celles qui existent entre les autres partis.