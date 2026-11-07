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Blurred backgroundIntelligence Artificielle. (Image d'illustration)
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BOURSE & IA

7 novembre 2026

Tempête sur les marchés financiers : mais où va l’économie de l’ère IA (et nous par la même occasion…) ?

Wall Street a vécu jeudi sa pire séance depuis avril 2025. Deux jours après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, le Nasdaq a plongé de 5,5 % et basculé en correction, à plus de 10 % sous son record du 6 octobre. Les valeurs liées à l’intelligence artificielle ont mené la débâcle, sur fond de craintes de restrictions, voire de moratoires, sur la construction de data centers. Ventes forcées ou fin de l’euphorie ? Omar Dibo, spécialiste des questions d’investissement et de l’analyse économique et financière, décrypte ce que les marchés sont en train de corriger.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , bulle de l'IA , Big Tech , Bourse , krach tech , ETF , crédit , GPU , emploi jeunes diplomés , pouvoir d'achat , Nvidia , nasdaq , ventes forcées , investissements , Wall Street

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
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Omar Dibo

Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.