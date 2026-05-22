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TRIBUNE

22 mai 2026

Téléconsultation : sortir du piège de la consommation

Initialement présentée comme le remède à l'isolement rural, la téléconsultation semble glisser vers un pur service de commodité urbaine, un phénomène amplifié par les pratiques de certains acteurs.

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MOTS-CLES

Téléconsultation , abus , Santé , médecins , malades , déserts médicaux , consommation

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A PROPOS DES AUTEURS
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Guy-André Pelouze

Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.

Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.

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