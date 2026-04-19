PESTICIDES
19 avril 2026
Suspicions de cluster de cancer pédiatrique, acétamipride et perquisitions chez des agriculteurs : des actions judiciaires et administratives qui posent question
Mardi 31 mars 2026, une quarantaine de gendarmes et des experts environnementaux ont effectué des perquisitions dans une dizaine d’exploitations agricoles en Charente-Maritime. Objectif, en principe : identifier d’éventuelles preuves d’utilisation de pesticides interdits dont des traces avaient été retrouvées dans les urines d'enfants analysées en... mars-avril 2024.
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André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles.
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André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles.