ALERTE, SUJET EXPLOSIF
29 mai 2026
Et si l’IA réglait le casse-tête du gouvernement sur l’immigration de travail ?
Alors que le gouvernement cherche à adapter sa politique de régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, une autre révolution est déjà en marche. Intelligence artificielle, automatisation et robotique pourraient profondément modifier les besoins futurs de main-d'œuvre et rebattre les cartes du débat migratoire.
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THEMATIQUESTech & IA
Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.
Stanislas de Bentzmann est cofondateur et coprésident du directoire du Groupe Devoteam. Depuis 2013, il est également président de CroissancePlus. Diplômé de l'INSEEC en 1987, il étudie le Marketing et l’Informatique à l’université de San José dans la Silicon Valley. En 1990, il rejoint la société Randstad et fin 1995, Stanislas et son frère Godefroy créent Devoteam. Agissant dans le conseil en technologies de l’information et de la communication
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Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.
Stanislas de Bentzmann est cofondateur et coprésident du directoire du Groupe Devoteam. Depuis 2013, il est également président de CroissancePlus. Diplômé de l'INSEEC en 1987, il étudie le Marketing et l’Informatique à l’université de San José dans la Silicon Valley. En 1990, il rejoint la société Randstad et fin 1995, Stanislas et son frère Godefroy créent Devoteam. Agissant dans le conseil en technologies de l’information et de la communication