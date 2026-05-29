Et si l’IA réglait le casse-tête du gouvernement sur l’immigration de travail ?

Stanislas de Bentzmann est cofondateur et coprésident du directoire du Groupe Devoteam. Depuis 2013, il est également président de CroissancePlus. Diplômé de l'INSEEC en 1987, il étudie le Marketing et l’Informatique à l’université de San José dans la Silicon Valley. En 1990, il rejoint la société Randstad et fin 1995, Stanislas et son frère Godefroy créent Devoteam. Agissant dans le conseil en technologies de l’information et de la communication