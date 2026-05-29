POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundIntelligence Artificielle. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

ALERTE, SUJET EXPLOSIF

29 mai 2026

Et si l’IA réglait le casse-tête du gouvernement sur l’immigration de travail ?

Alors que le gouvernement cherche à adapter sa politique de régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, une autre révolution est déjà en marche. Intelligence artificielle, automatisation et robotique pourraient profondément modifier les besoins futurs de main-d'œuvre et rebattre les cartes du débat migratoire.

Photo of Thomas Ambot
Photo of Stanislas de Bentzman
Thomas Ambot Go to Thomas Ambot page et Stanislas de Bentzman Go to Stanislas de Bentzman page

18 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

tech , Intelligence Artificielle , immigration , Emploi , société

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Ambot image
Thomas Ambot

Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.

Stanislas de Bentzman image
Stanislas de Bentzman

Stanislas de Bentzmann est cofondateur et coprésident du directoire du Groupe Devoteam. Depuis 2013, il est également président de CroissancePlus. Diplômé de l'INSEEC en 1987, il étudie le Marketing et l’Informatique à l’université de San José dans la Silicon Valley. En 1990, il rejoint la société Randstad et fin 1995, Stanislas et son frère Godefroy créent Devoteam. Agissant dans le conseil en technologies de l’information et de la communication 

Populaires

1Assaut sur l’espace public : ce double défi qui se joue derrière le syndrome La Baule-Deauville
2Une étude italienne montre que les séniors sont responsables à 80% de leur état de santé (pour la partie des maladies évitables)
3Choc énergétique : pourquoi la demande de carburant s'effondre encore plus que lors des crises précédentes
4Quand le « racisme blanc » l’emporte sur le meurtre de Noirs
5D’un milliardaire à l’autre : Bolloré (fils) en électeur de gauche, Pigasse en businessman trumpiste
6Au Conseil d'État, TF1 lâche le CNC face à Netflix : la défection que personne n'a voulu voir
7La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?