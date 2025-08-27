Anti-stress

Stressé ? Buvez de l’eau… l’hydratation pourrait bien être la meilleure arme contre angoisse et anxiété

Une nouvelle recherche publiée dans le Journal of Applied Physiology montre que les personnes qui boivent moins d’1,5 litre d’eau par jour réagissent plus violemment aux situations stressantes, avec des pics de cortisol beaucoup plus élevés. La déshydratation, souvent invisible et non signalée par la soif, créerait une double charge physiologique : préserver l’eau tout en rendant l’organisme plus vulnérable au stress. Dans un contexte où le stress chronique est devenu un enjeu de santé publique, l’hydratation apparaît comme un allié simple, accessible et sous-estimé.