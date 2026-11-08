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L'écrivain Patrice Jean.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

8 novembre 2026

« Stay free » de Patrice Jean : Nantes calling, une chanson des temps passés

Avec Stay free, Patrice Jean signe une fresque romanesque ambitieuse, plongeant dans la France des années 1980, entre révolte adolescente, rock, amitiés et désillusions politiques. À travers les destins croisés de trois jeunes gens qui cherchent à échapper à leur condition sociale, l’auteur fait revivre toute une époque, ses rêves de liberté et ses désenchantements. Entre Balzac, Flaubert et les échos des Clash, un roman d’apprentissage mélancolique et foisonnant, qui interroge avec une acuité toute contemporaine le poids du déterminisme social et la possibilité de rester libre.

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MOTS-CLES

patrice jean , littérature , stay free , nantes , écrivain , roman , livre , romancier , musique , culture , portrait , personnage , fiction , rentrée littéraire

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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