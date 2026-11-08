CHRONIQUE LITTERAIRE

« Stay free » de Patrice Jean : Nantes calling, une chanson des temps passés

Avec Stay free, Patrice Jean signe une fresque romanesque ambitieuse, plongeant dans la France des années 1980, entre révolte adolescente, rock, amitiés et désillusions politiques. À travers les destins croisés de trois jeunes gens qui cherchent à échapper à leur condition sociale, l’auteur fait revivre toute une époque, ses rêves de liberté et ses désenchantements. Entre Balzac, Flaubert et les échos des Clash, un roman d’apprentissage mélancolique et foisonnant, qui interroge avec une acuité toute contemporaine le poids du déterminisme social et la possibilité de rester libre.