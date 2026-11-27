La France ne manque ni de politiques publiques, ni d’idées pour les financer, ni de rapports pour les commenter. Ce qui lui manque, ce sont des évaluateurs indépendants capables d’en mesurer les effets, et, surtout, des données pour le faire. Lorsque l’Institut des Politiques Publiques (IPP) a passé au crible une centaine de rapports d’évaluation, il a constaté que 13 % seulement répondaient aux standards internationaux de l’évaluation d’impact et que 4 % avaient été conduits par des chercheurs universitaires indépendants . Le Conseil d’État relevait en 2020 que moins de la moitié des évaluations produites en dix ans avaient été rendues publiques et que l’exécutif conservait la main sur leur commande comme sur leur diffusion . À l’occasion de la semaine internationale de la science ouverte (Open Science Week), nous, chercheurs, responsables associatifs et acteurs du débat public de sensibilités diverses, demandons que cette situation cesse.

Les causes tiennent moins à la compétence des chercheurs qu’au pouvoir que l’administration exerce sur ses propres données. Celles qui permettraient de juger une exonération de cotisations, une aide au logement ou une réforme de l’assurance chômage existent, collectées avec l’argent du contribuable, mais chaque administration productrice décide seule de les ouvrir, à qui et dans quel délai. Le Centre d’accès sécurisé aux données (CASD) a pourtant réglé depuis longtemps la question technique et donne accès à distance aux fichiers de l’Insee, de la DGFiP ou de la Banque de France. C’est en amont que tout se bloque avec un projet de recherche, un avis du Comité du secret statistique, un accord du producteur, une conventions, un appariements négociés fichier par fichier. Dans la santé, obtenir les données demandées prenait en moyenne dix-huit mois en 2023 , soit le temps qu’une réforme soit votée, appliquée et parfois déjà remplacée. Un refus n’a pas à être motivé et ne peut guère être contesté. Ce système produit un résultat prévisible qui est celui d’une évaluation largement confiée aux services qui ont conçu et mis en œuvre la politique évaluée et qui en contrôlent la publication. Même irréprochable, un tel travail ne peut emporter la conviction de ceux qui n’étaient pas d’accord avec la réforme.