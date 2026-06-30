ENTRISME SUSPECT

SOS irréalisme environnemental : de quoi la présence de Monique Barbut au gouvernement est-elle le symptôme ?

Faut-il y voir une simple nomination technique, ou le signe d'une administration française durablement gagnée à l'idéologie décroissante ? Derrière l'arrivée de Monique Barbut au gouvernement, on discerne un phénomène plus large : celui d'une technocratie qui, depuis le Grenelle de l'environnement, aurait basculé du côté des ONG écologistes au point de leur déléguer la définition même de la légitimité en matière d'environnement.