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La ministre française de l'Environnement, Monique Barbut, prend la parole lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, à Paris, le 17 juin 2026.
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ENTRISME SUSPECT

30 juin 2026

SOS irréalisme environnemental : de quoi la présence de Monique Barbut au gouvernement est-elle le symptôme ?

Faut-il y voir une simple nomination technique, ou le signe d'une administration française durablement gagnée à l'idéologie décroissante ? Derrière l'arrivée de Monique Barbut au gouvernement, on discerne un phénomène plus large : celui d'une technocratie qui, depuis le Grenelle de l'environnement, aurait basculé du côté des ONG écologistes au point de leur déléguer la définition même de la légitimité en matière d'environnement.

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Photo of François de Rugy
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Jean-Luc Demarty Go to Jean-Luc Demarty page , François de Rugy Go to François de Rugy page et Olivier Vial Go to Olivier Vial page

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MOTS-CLES

écologie , ONG , Le Lierre , administration , gouvernement , France , acétamipride , Monique Barbut , wwf , Emmanuel Macron , Macronie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

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François de Rugy

François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».

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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien