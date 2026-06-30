ENTRISME SUSPECT
30 juin 2026
SOS irréalisme environnemental : de quoi la présence de Monique Barbut au gouvernement est-elle le symptôme ?
Faut-il y voir une simple nomination technique, ou le signe d'une administration française durablement gagnée à l'idéologie décroissante ? Derrière l'arrivée de Monique Barbut au gouvernement, on discerne un phénomène plus large : celui d'une technocratie qui, depuis le Grenelle de l'environnement, aurait basculé du côté des ONG écologistes au point de leur déléguer la définition même de la légitimité en matière d'environnement.
13 min de lecture
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
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