Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Economieil y a 1 heures
Milton Friedman, lauréat du prix Nobel d'économie en 1976, s'exprimant lors d'un événement à la Maison-Blanche à Washington. © ALEX WONG / Getty Images / AFP
Modèle social en crise

SOS États-providence à la dérive : Milton Friedman et Alberto Alesina, les deux économistes qui ont tout résumé de la crise de notre modèle d’intégration

Le modèle social européen – et tout particulièrement celui de la France – vacille sous le poids des contradictions internes : vieillissement démographique, pression migratoire, crise du consentement à l’impôt, explosion des dépenses publiques… Alors que la France cherche à préserver son système social, quelles leçons peut-on tirer des analyses de Milton Friedman et Alberto Alesina ? Faut-il repenser notre modèle d’intégration pour sauver l’État-providence – ou l’abandonner pour bâtir autre chose ?

avec Pierre BentataetDon Diego De La Vega
author imagePierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Voir la bio »
author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Voir la bio »

