Modèle social en crise

SOS États-providence à la dérive : Milton Friedman et Alberto Alesina, les deux économistes qui ont tout résumé de la crise de notre modèle d’intégration

Le modèle social européen – et tout particulièrement celui de la France – vacille sous le poids des contradictions internes : vieillissement démographique, pression migratoire, crise du consentement à l’impôt, explosion des dépenses publiques… Alors que la France cherche à préserver son système social, quelles leçons peut-on tirer des analyses de Milton Friedman et Alberto Alesina ? Faut-il repenser notre modèle d’intégration pour sauver l’État-providence – ou l’abandonner pour bâtir autre chose ?