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FLEAU FRANCAIS

20 mai 2026

Smicardisation : la malédiction française des allégements sur les bas salaires

La France a choisi depuis 30 ans de mener une politique d’allégements massifs des cotisations sociales patronales sur les bas salaires.

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libéral , smic , France , Economie , CICE , entreprises

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Jean-Charles Simon
Statisticien-économiste

Jean-Charles Simon est statisticien-économiste, président de Propriété et Libertés

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