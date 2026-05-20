FLEAU FRANCAIS
20 mai 2026
Smicardisation : la malédiction française des allégements sur les bas salaires
La France a choisi depuis 30 ans de mener une politique d’allégements massifs des cotisations sociales patronales sur les bas salaires.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESlibéral , smic , France , Economie , CICE , entreprises
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Charles Simon est statisticien-économiste, président de Propriété et Libertés
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Charles Simon est statisticien-économiste, président de Propriété et Libertés