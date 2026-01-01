©
Des clients font leurs achats lors du premier jour d’ouverture du tout premier magasin physique du géant asiatique du e-commerce Shein, installé au Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le 5 novembre 2025. (Image d'illustration)
BILAN 2025
1 janvier 2026
Shein, Mercosur, dette et pouvoir d’achat : les différents visages d’une même servitude volontaire
Depuis quarante ans, la France a troqué une économie de production contre un modèle fondé sur la consommation et la dépense publique. Acheter à bas prix, importer sans compter, subventionner la consommation à crédit : la France s’est installée dans une servitude volontaire dont Shein et le Mercosur sont les symboles les plus visibles. En renonçant à produire, elle a fait du pouvoir d’achat une illusion coûteuse, financée par la dette et la désindustrialisation.
4 min de lecture
Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.
Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.
Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.
Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.
Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge
