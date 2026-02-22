HEROS OUBLIES

22 février 2026

S’évader d’Auschwitz : les évasions qui ont permis au monde de découvrir l’horreur de la barbarie nazie

S’évader d’Auschwitz relevait de l’impossible. Dans un univers conçu pour briser les corps et anéantir les volontés, quelques prisonniers ont pourtant osé défier la machine de mort nazie. En s’échappant, ils n’ont pas seulement sauvé leur vie : ils ont porté au monde les premières preuves de l’extermination en cours. Dans "S’évader d’Auschwitz", publié chez Talent Editions, Luc Mary redonne voix à ces héros oubliés dont le courage a fissuré le mur du silence.