Miriam Ziegler (Friedman), survivante de l'Holocauste et ancienne prisonnière du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau, montre une photo d'elle et d'autres prisonniers à Oświęcim le 26 janvier 2020, la veille du 75e anniversaire de la libération du camp.
HEROS OUBLIES

22 février 2026

S’évader d’Auschwitz : les évasions qui ont permis au monde de découvrir l’horreur de la barbarie nazie

S’évader d’Auschwitz relevait de l’impossible. Dans un univers conçu pour briser les corps et anéantir les volontés, quelques prisonniers ont pourtant osé défier la machine de mort nazie. En s’échappant, ils n’ont pas seulement sauvé leur vie : ils ont porté au monde les premières preuves de l’extermination en cours. Dans "S’évader d’Auschwitz", publié chez Talent Editions, Luc Mary redonne voix à ces héros oubliés dont le courage a fissuré le mur du silence.

Luc Mary Go to Luc Mary page

A PROPOS DES AUTEURS
Luc Mary image
Luc Mary

Né en 1959, Luc Mary, écrivain et historien, collabore au mensuel L’Actualité de l’histoire. Il est l’auteur d’une Histoire de l’Europe (De Vecchi, 2004), de Vauban, le maître des forteresses (L’Archipel, 2007), ainsi que des Maîtres du Kremlin et des Présidents des États-Unis (avec Philippe Valode, L’Archipel, 2004 et 2008).

