Sans filet parlementaire

Sébastien Lecornu, discret fossoyeur du macronisme

Sébastien Lecornu affirme qu’il ne recourra pas à l’article 49.3, cet outil constitutionnel controversé permettant de faire adopter un texte sans vote. Une décision qui semble viser à restaurer le dialogue parlementaire et à se démarquer d’Élisabeth Borne, accusée d’en avoir abusé. Mais derrière ce renoncement de principe, se joue surtout un calcul politique : éviter une motion de censure, préserver la fragile stabilité gouvernementale et redéfinir les rapports entre l’exécutif et un Parlement atomisé. Reste à savoir si ce pari marquera un tournant démocratique ou s’il ne fera qu’accentuer l’impuissance du macronisme en fin de cycle.