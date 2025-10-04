Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Politiqueil y a 37 minutes
Sébastien Lecornu. (Image d'illustration)
Sans filet parlementaire

Sébastien Lecornu, discret fossoyeur du macronisme

Sébastien Lecornu affirme qu’il ne recourra pas à l’article 49.3, cet outil constitutionnel controversé permettant de faire adopter un texte sans vote. Une décision qui semble viser à restaurer le dialogue parlementaire et à se démarquer d’Élisabeth Borne, accusée d’en avoir abusé. Mais derrière ce renoncement de principe, se joue surtout un calcul politique : éviter une motion de censure, préserver la fragile stabilité gouvernementale et redéfinir les rapports entre l’exécutif et un Parlement atomisé. Reste à savoir si ce pari marquera un tournant démocratique ou s’il ne fera qu’accentuer l’impuissance du macronisme en fin de cycle.

avec Christophe Bouillaud
author imageChristophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

