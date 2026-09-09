GESTION DE CRISE
9 septembre 2026
Scandale du périscolaire : Anne Hidalgo reconnaît des failles dans le dispositif de protection des enfants à Paris
Pour la première fois depuis son départ de la mairie de Paris, Anne Hidalgo est revenue sur le scandale des violences dans le secteur du périscolaire parisien. Lors d’une interview sur France Inter, l’ancienne maire de Paris a assuré être « aux côtés » des victimes et de leurs familles.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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