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L'ancienne maire de Paris Anne Hidalgo lors d'une cérémonie officielle, image d'illustration.
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GESTION DE CRISE

9 septembre 2026

Scandale du périscolaire : Anne Hidalgo reconnaît des failles dans le dispositif de protection des enfants à Paris

Pour la première fois depuis son départ de la mairie de Paris, Anne Hidalgo est revenue sur le scandale des violences dans le secteur du périscolaire parisien. Lors d’une interview sur France Inter, l’ancienne maire de Paris a assuré être « aux côtés » des victimes et de leurs familles.

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MOTS-CLES

Justice , Anne Hidalgo , Scandale , périscolaire , Mairie de Paris , Paris , mairie , enfants , protection , enfance , risques , failles , France Inter , interview , Responsabilité , municipalité , animateurs , Emmanuel Grégoire

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.