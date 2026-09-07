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Ulrich Siegmund, principal candidat du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) aux élections régionales de Saxe-Anhalt, s'adresse à ses partisans lors d'une réunion électorale de l'AfD à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 6 septembre 2026.
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VOTE HISTORIQUE

7 septembre 2026

Saxe-Anhalt : la déferlante AfD fracture le modèle allemand tout entier

La victoire historique de l’AfD en Saxe-Anhalt avec Ulrich Siegmund marque un nouveau coup de semonce pour les partis traditionnels allemands et fragilise un peu plus le cordon sanitaire autour de l’extrême droite. Si le vote traduit une colère particulière de l’Est, la progression du parti gagne aussi certaines régions occidentales. Pour Friedrich Merz et la CDU, l’enjeu est désormais de contenir une dynamique qui pourrait profondément modifier les équilibres politiques allemands.

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Ulrich Siegmund , Saxe-Anhalt , démocratie , Allemagne , Berlin , AfD , Alternative für Deutschland , alternative pour l'Allemagne , risques , CDU , CSU , SPD , Friedrich Merz , point de bascule , vote historique , tournant , modèle allemand , immigration , europe , fracture

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Yves Bertoncini

Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.

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Henri de Bresson

Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.