VOTE HISTORIQUE

Saxe-Anhalt : la déferlante AfD fracture le modèle allemand tout entier

La victoire historique de l’AfD en Saxe-Anhalt avec Ulrich Siegmund marque un nouveau coup de semonce pour les partis traditionnels allemands et fragilise un peu plus le cordon sanitaire autour de l’extrême droite. Si le vote traduit une colère particulière de l’Est, la progression du parti gagne aussi certaines régions occidentales. Pour Friedrich Merz et la CDU, l’enjeu est désormais de contenir une dynamique qui pourrait profondément modifier les équilibres politiques allemands.