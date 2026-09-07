VOTE HISTORIQUE
7 septembre 2026
Saxe-Anhalt : la déferlante AfD fracture le modèle allemand tout entier
La victoire historique de l’AfD en Saxe-Anhalt avec Ulrich Siegmund marque un nouveau coup de semonce pour les partis traditionnels allemands et fragilise un peu plus le cordon sanitaire autour de l’extrême droite. Si le vote traduit une colère particulière de l’Est, la progression du parti gagne aussi certaines régions occidentales. Pour Friedrich Merz et la CDU, l’enjeu est désormais de contenir une dynamique qui pourrait profondément modifier les équilibres politiques allemands.
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MOTS-CLESUlrich Siegmund , Saxe-Anhalt , démocratie , Allemagne , Berlin , AfD , Alternative für Deutschland , alternative pour l'Allemagne , risques , CDU , CSU , SPD , Friedrich Merz , point de bascule , vote historique , tournant , modèle allemand , immigration , europe , fracture
THEMATIQUESPolitique
Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.
Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.
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Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.
Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.