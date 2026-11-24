BESOINS CONCRETS
24 novembre 2026
Salon des maires : après les engagements, place aux actes !
À l'occasion du Salon des maires, organisé à Paris du 24 au 26 novembre, Les Entrepreneurs (ex CPME) appellent les collectivités locales à traduire les engagements pris à leur endroit lors des municipales de mars 2026 en décisions concrètes. Concertation, stabilité fiscale, simplification : après les signatures, l'heure est aux résultats.
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On peut vouloir améliorer un centre-ville et fragiliser ses commerces : il suffit de travaux mal concertés, de places de livraison supprimées ou d'un nouveau plan de circulation à une zone d’activités dont on n'a pas mesuré les conséquences. Les intentions sont légitimes ; pour un commerçant, un artisan ou une petite entreprise, le résultat peut être une clientèle perdue, un chiffre d'affaires en chute, parfois des emplois menacés.
Ce décalage, je le connais bien. Entrepreneur à Nîmes depuis plus de trente ans, j'ai aussi été adjoint au maire chargé du tourisme. J'ai connu les deux côtés de la table : celui de l'entrepreneur qui fait vivre son activité, investit et paie ses salariés ; celui de l'élu qui arbitre entre des intérêts contradictoires, avec des moyens limités. Cette double expérience m'a appris qu'une bonne décision publique se juge aussi à ses conséquences. Sans demander aux maires de renoncer à leurs projets ni de faire primer l'économie sur tout le reste, reconnaissons que les entreprises sont l'un des moteurs de la vie locale.
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Xavier Douais est entrepreneur, vice-président des Entrepreneurs (ex CPME) chargé des relations avec les élus locaux
Xavier Douais est entrepreneur, vice-président des Entrepreneurs (ex CPME) chargé des relations avec les élus locaux