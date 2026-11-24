On peut vouloir améliorer un centre-ville et fragiliser ses commerces : il suffit de travaux mal concertés, de places de livraison supprimées ou d'un nouveau plan de circulation à une zone d’activités dont on n'a pas mesuré les conséquences. Les intentions sont légitimes ; pour un commerçant, un artisan ou une petite entreprise, le résultat peut être une clientèle perdue, un chiffre d'affaires en chute, parfois des emplois menacés.

Ce décalage, je le connais bien. Entrepreneur à Nîmes depuis plus de trente ans, j'ai aussi été adjoint au maire chargé du tourisme. J'ai connu les deux côtés de la table : celui de l'entrepreneur qui fait vivre son activité, investit et paie ses salariés ; celui de l'élu qui arbitre entre des intérêts contradictoires, avec des moyens limités. Cette double expérience m'a appris qu'une bonne décision publique se juge aussi à ses conséquences. Sans demander aux maires de renoncer à leurs projets ni de faire primer l'économie sur tout le reste, reconnaissons que les entreprises sont l'un des moteurs de la vie locale.