Finance (image d'illustration)
© PHILIPPE HUGUEN / AFP
GRANDES ANGOISSES
10 novembre 2025
Salarié vs indépendant : qui a les plus grandes peurs financières ?
Inflation galopante, incertitudes budgétaires et essoufflement du salariat : la peur du lendemain s’installe durablement chez les Français.
9 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESangoisses , situation financière , travailleurs , salariés , indépendants , étude , droit du travail , incertitudes
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.