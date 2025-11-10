POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Finance (image d'illustration)

Finance (image d'illustration)

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

GRANDES ANGOISSES

10 novembre 2025

Salarié vs indépendant : qui a les plus grandes peurs financières ?

Inflation galopante, incertitudes budgétaires et essoufflement du salariat : la peur du lendemain s’installe durablement chez les Français.

Photo of Caroline Diard
Caroline Diard Go to Caroline Diard page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Caroline Diard image
Caroline Diard

Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.