ATTAQUES TERRORISTES
14 avril 2026
Sabotage anti-industrie de l’armement dans le Cher : la sous direction anti-terroriste réagit enfin
Dans la nuit du 6 au 7 avril 2026, plusieurs incendies volontaires ont visé des installations électriques autour de Bourges (Cher), dans une action coordonnée. Ces équipements alimentaient notamment des usines d’armement, ce qui oriente l’enquête vers un possible sabotage à motivation idéologique.
8 min de lecture
MOTS-CLESsabotage , industrie de l'armement , Défense , ultra-gauche , ingérence étrangère , ukraine
THEMATIQUESDéfense
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
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Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien