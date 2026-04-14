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Des éoliennes et des pylônes électriques près des tours de refroidissement de la centrale thermique au lignite exploitée par le géant énergétique allemand RWE près de Neurath, dans l'ouest de l'Allemagne.
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ATTAQUES TERRORISTES

14 avril 2026

Sabotage anti-industrie de l’armement dans le Cher : la sous direction anti-terroriste réagit enfin

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2026, plusieurs incendies volontaires ont visé des installations électriques autour de Bourges (Cher), dans une action coordonnée. Ces équipements alimentaient notamment des usines d’armement, ce qui oriente l’enquête vers un possible sabotage à motivation idéologique.

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MOTS-CLES

sabotage , industrie de l'armement , Défense , ultra-gauche , ingérence étrangère , ukraine

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien