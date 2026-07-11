UNION DES DROITES

RN : voilà pourquoi la décision de la Cour d’appel de Paris impacte bien plus que la présidentielle 2027

Tout le monde a lu la décision du 7 juillet à travers le seul prisme de 2027 et du destin personnel de Marine Le Pen. Cette lecture n'est pas fausse. Elle passe à côté de l'essentiel. La cour d'appel de Paris n'a pas empêché Marine Le Pen de se présenter : elle a confirmé sa culpabilité, allégé sa peine et l'a laissée libre de rester candidate. En quelques heures, ce n'est pas un parti qui s'est recomposé autour d'un nouveau visage, c'est un clan familial qui s'est ressoudé autour de sa candidate désignée depuis vingt ans. C'est ce choix qui rouvre un dossier bien plus vaste que la présidentielle : celui de la recomposition de l'échiquier politique français sur des lignes de fracture qui ne sont plus celles du siècle dernier.