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Deux femmes seniors partageant un repas.
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DECLIN COGNITIF

22 mars 2026

Rire ou ne plus réussir à rire quand on vieillit, telle est la question

Pour de nombreuses personnes âgées, l’humour reste une bouffée d’air face aux difficultés de la vie – solitude, deuil ou douleur chronique. Pourtant, rire devient parfois plus rare avec l’âge, non pas par perte du sens de l’humour, mais parce que les occasions de partager un rire diminuent. Entre autocensure, stéréotypes et changements sociaux, le rire à l’âge avancé révèle autant les fragilités que la force des liens humains.

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MOTS-CLES

âge , vieillir , personnes âgées , grand âge , rire , humour , bienfaits , santé , déclin cognitif

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Heather Heap

Heather Heap est doctorante au sein du département de psychologie de l'Université d'Aberystwyth.

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