Le 2 février 2023, à Bruxelles, les eurodéputés avaient voté une demande de levée de l'immunité parlementaire des eurodéputés Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée impliquant le Qatar et le Maroc.

© KENZO TRIBOUILLARD / AFP

PARFUM DE SCANDALE

9 décembre 2025

Retour du Qatargate à Bruxelles : vers des révélations cette semaine ?

À l’approche de l’ouverture des audiences dans le cadre de l'affaire du Qatargate, trois ans après les premières perquisitions, Bruxelles se prépare à une semaine décisive. Entre critiques sur le manque de rigueur des procureurs belges, contestations autour des immunités parlementaires et nouvelles accusations visant l’« élite corrompue » de l’UE, le procès ravive les doutes sur la capacité des institutions européennes à se réformer.

Photo of Michael Curzon
Michael Curzon Go to Michael Curzon page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Michael Curzon image
Michael Curzon

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.

