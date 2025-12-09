PARFUM DE SCANDALE

9 décembre 2025

Retour du Qatargate à Bruxelles : vers des révélations cette semaine ?

À l’approche de l’ouverture des audiences dans le cadre de l'affaire du Qatargate, trois ans après les premières perquisitions, Bruxelles se prépare à une semaine décisive. Entre critiques sur le manque de rigueur des procureurs belges, contestations autour des immunités parlementaires et nouvelles accusations visant l’« élite corrompue » de l’UE, le procès ravive les doutes sur la capacité des institutions européennes à se réformer.