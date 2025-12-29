LA MINUTE TECH

29 décembre 2025

De la protection à la prédation : l’inversion de la promesse sécuritaire

Présentée comme un outil de protection, une extension VPN massivement installée a en réalité intercepté et collecté des millions de conversations échangées avec des intelligences artificielles, à l’insu des utilisateurs. Derrière la promesse de sécurité, ce cas met en lumière une dérive plus large : la captation silencieuse de données parmi les plus intimes, au moment même où les usages de l’IA deviennent personnels, professionnels, voire émotionnels, révélant une crise profonde de la confiance numérique.