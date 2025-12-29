©
Des chercheurs en cybersécurité viennent de découvrir qu'une extension VPN recommandée par Google, Urban VPN Proxy, enregistre chaque mot que vous échangez avec ChatGPT, Claude ou Gemini depuis juillet 2025.
LA MINUTE TECH
29 décembre 2025
De la protection à la prédation : l’inversion de la promesse sécuritaire
Présentée comme un outil de protection, une extension VPN massivement installée a en réalité intercepté et collecté des millions de conversations échangées avec des intelligences artificielles, à l’insu des utilisateurs. Derrière la promesse de sécurité, ce cas met en lumière une dérive plus large : la captation silencieuse de données parmi les plus intimes, au moment même où les usages de l’IA deviennent personnels, professionnels, voire émotionnels, révélant une crise profonde de la confiance numérique.
7 min de lecture
THEMATIQUESTech & IA
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.
