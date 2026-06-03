C’EST LA MEME CHANSON
3 juin 2026
Retour de l’inflation : alerte à l’erreur tragique de la BCE ?
Du jamais-vu depuis deux ans et demi : l'inflation en zone euro a franchi la barre des 3 % en mai pour s'établir à 3,2 % sur un an, selon Eurostat. Une accélération conforme aux prévisions qui accentue un peu plus la pression sur la Banque centrale européenne (BCE), dont la hausse des taux directeurs lors de sa réunion de la semaine prochaine semble désormais probable.
5 min de lecture
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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