C’EST LA MEME CHANSON

3 juin 2026

Retour de l’inflation : alerte à l’erreur tragique de la BCE ?

Du jamais-vu depuis deux ans et demi : l'inflation en zone euro a franchi la barre des 3 % en mai pour s'établir à 3,2 % sur un an, selon Eurostat. Une accélération conforme aux prévisions qui accentue un peu plus la pression sur la Banque centrale européenne (BCE), dont la hausse des taux directeurs lors de sa réunion de la semaine prochaine semble désormais probable.