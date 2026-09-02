POINT DE VUE

Résidus de pesticides : comment Que Choisir induit en erreur les consommateurs

En qualifiant de « contamination » la simple présence de résidus de pesticides sous les seuils légaux, la revue Que Choisir suscite une vive controverse sur le choix de ses termes. Entre rigueur scientifique, enjeux sanitaires et accusations de biais idéologiques, retour sur la frontière critique entre simple détection moléculaire et risque réel pour le consommateur.