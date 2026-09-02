POINT DE VUE
2 septembre 2026
Résidus de pesticides : comment Que Choisir induit en erreur les consommateurs
En qualifiant de « contamination » la simple présence de résidus de pesticides sous les seuils légaux, la revue Que Choisir suscite une vive controverse sur le choix de ses termes. Entre rigueur scientifique, enjeux sanitaires et accusations de biais idéologiques, retour sur la frontière critique entre simple détection moléculaire et risque réel pour le consommateur.
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A PROPOS DES AUTEURS
Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs".
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A PROPOS DES AUTEURS
Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs".