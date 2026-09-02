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Un homme regarde la vitrine du siège de la principale association française de défense des consommateurs, l'UFC-Que Choisir, le 25 mars 2014 à Paris.
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POINT DE VUE

2 septembre 2026

Résidus de pesticides : comment Que Choisir induit en erreur les consommateurs

En qualifiant de « contamination » la simple présence de résidus de pesticides sous les seuils légaux, la revue Que Choisir suscite une vive controverse sur le choix de ses termes. Entre rigueur scientifique, enjeux sanitaires et accusations de biais idéologiques, retour sur la frontière critique entre simple détection moléculaire et risque réel pour le consommateur.

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MOTS-CLES

UFC-Que choisir , pesticides , consommateurs , Alimentation , enjeux sanitaires , agroalimentaire , limites réglementaires

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Gil Rivière-Wekstein

Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs". 

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