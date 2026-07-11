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Des vacanciers profitent de la plage de Saint François à Ajaccio, en Corse, le 16 juillet 2025. (Image d'illustration)
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ATLANTICO BUSINESS

11 juillet 2026

Réservations estivales : voilà comment les canicules et le contexte international conditionnent l'été 2026 des Français

L'été 2026 sera celui des arbitrages. Entre budget serré, canicule et contexte international, les Français tardent à réserver, privilégient la France et redistribuent les cartes du tourisme estival.

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MOTS-CLES

vacances , tendances , réservations , pouvoir d'achat , été , saison estivale , France , français , Budget , dépenses , hôtels , trains , avions , Méditerranée , destination touristique , pays étrangers , tourisme , touristes

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Cyrille Fradin

Cyrille Fradin est président du groupe Karavel-FRAM-Promovacances. Il occupait auparavant le poste de directeur général adjoint, avant d'accéder à la présidence en septembre 2024, succédant à Alain de Mendonça (cofondateur du groupe) ; Folco Aloisi reste directeur général du groupe.


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Michel Laur

Michel Laur est directeur des Gîtes de France de Loire-Atlantique depuis 2002.

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