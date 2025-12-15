©
COMITE DEONTOLOGIQUE
15 décembre 2025
Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo
La convocation de l’eurodéputée Sarah Knafo par le comité de déontologie de la Cour des comptes, après des critiques publiques visant une nomination jugée politique, ravive les soupçons de politisation d’une institution censée incarner l’indépendance et le contre-pouvoir. Entre interprétation fluctuante de l’obligation de réserve, statut ambigu des magistrats en disponibilité et poids du calendrier électoral, cette affaire interroge la cohérence déontologique de la Cour et le rôle de son premier président. Jusqu’où une institution peut-elle aller sans fragiliser sa crédibilité démocratique ?
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023).
Haut fonctionnaire français. Il a notamment été directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2002-2003 et membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013.
