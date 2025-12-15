COMITE DEONTOLOGIQUE

15 décembre 2025

Cette redoutable politisation de la Cour des Comptes que révèle la procédure ouverte contre Sarah Knafo

La convocation de l’eurodéputée Sarah Knafo par le comité de déontologie de la Cour des comptes, après des critiques publiques visant une nomination jugée politique, ravive les soupçons de politisation d’une institution censée incarner l’indépendance et le contre-pouvoir. Entre interprétation fluctuante de l’obligation de réserve, statut ambigu des magistrats en disponibilité et poids du calendrier électoral, cette affaire interroge la cohérence déontologique de la Cour et le rôle de son premier président. Jusqu’où une institution peut-elle aller sans fragiliser sa crédibilité démocratique ?