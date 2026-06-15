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Cette photographie montre une pancarte sur laquelle est inscrit : « En mémoire des enfants que nous aurions dû protéger », lors d'une veillée aux chandelles organisée en hommage à Lyhanna, une collégienne française de 11 ans, le jour de ses obsèques, place des Droits de l'enfant à Paris, le 12 juin 2026.
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JUSTICE

15 juin 2026

Reconnaître : le mot qui manque à nos institutions... et à notre société

Par Corine de Bernardi, avocate, docteure en droit et auteure de "Plaidoyer pour un féminisme de la reconnaissance", évoque la nécessité de reconnaître la parole des victimes à sa juste valeur et d'ainsi opérer une révolution contre notre difficulté culturelle à entendre les signaux d'alerte.

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MOTS-CLES

Lyhanna , affaire , Justice , parole de l'enfant , violences sexuelles , pédophilie , Femmes , présomption de crédibilité , Patrick Bruel , reconnaissance , parole des victimes

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Corine de Bernardi

Corine de Bernardi est avocate, docteure en droit et auteure de "Plaidoyer pour un féminisme de la reconnaissance"

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