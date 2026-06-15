JUSTICE

15 juin 2026

Reconnaître : le mot qui manque à nos institutions... et à notre société

Par Corine de Bernardi, avocate, docteure en droit et auteure de "Plaidoyer pour un féminisme de la reconnaissance", évoque la nécessité de reconnaître la parole des victimes à sa juste valeur et d'ainsi opérer une révolution contre notre difficulté culturelle à entendre les signaux d'alerte.