JUSTICE
15 juin 2026
Reconnaître : le mot qui manque à nos institutions... et à notre société
Par Corine de Bernardi, avocate, docteure en droit et auteure de "Plaidoyer pour un féminisme de la reconnaissance", évoque la nécessité de reconnaître la parole des victimes à sa juste valeur et d'ainsi opérer une révolution contre notre difficulté culturelle à entendre les signaux d'alerte.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Corine de Bernardi est avocate, docteure en droit et auteure de "Plaidoyer pour un féminisme de la reconnaissance"
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Corine de Bernardi est avocate, docteure en droit et auteure de "Plaidoyer pour un féminisme de la reconnaissance"