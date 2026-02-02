POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundMathématiques (Image d'illustration)

©

Mathématiques (Image d'illustration)

DECLIN EDUCATIF

2 février 2026

Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française

La décision de rendre les mathématiques optionnelles au lycée continue de susciter de vives inquiétudes dans le monde économique et industriel. Auditionné au Sénat, le directeur général de Safran, Olivier Andriès, alerte sur une dégradation rapide du niveau des élèves français dans une discipline clé pour la formation scientifique et technologique. Alors que les classements internationaux confirment ce recul, les conséquences commencent déjà à se faire sentir sur l’enseignement supérieur et le vivier d’ingénieurs, provoquant pour les experts une vive inquiétude pour l'avenir de l'industrie française.

Photo of Julien Pillot
Photo of Philippe Silberzahn
Julien Pillot Go to Julien Pillot page et Philippe Silberzahn Go to Philippe Silberzahn page

15 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

éducation , mathématiques , niveau , Safran , ingénieurs , secteurs de pointe , tech , nucléaire , IA

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
Julien Pillot image
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

Philippe Silberzahn image
Philippe Silberzahn

Philippe Silberzahn est professeur à l'EM Lyon, il enseigne le management de l'innovation et des surprises stratégiques. Il est également chercheur associé à l'Ecole Polytechnique.

Il est l'auteur de The balancing act of innovation (LanooCampus / 2010).

Populaires

1Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne et voilà à qui (et quoi) la faute
2Lassés de ne pourrir la vie qu’aux femmes, les Talibans rétablissent l’esclavage
3Amygdales, reins et vésicule biliaire : où et pourquoi votre corps produit des calculs rénaux ?
4Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
5Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?
6Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
7Emmanuel Macron et l’environnement, une histoire d’entrisme décroissant permanent