©
Mathématiques (Image d'illustration)
DECLIN EDUCATIF
2 février 2026
Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
La décision de rendre les mathématiques optionnelles au lycée continue de susciter de vives inquiétudes dans le monde économique et industriel. Auditionné au Sénat, le directeur général de Safran, Olivier Andriès, alerte sur une dégradation rapide du niveau des élèves français dans une discipline clé pour la formation scientifique et technologique. Alors que les classements internationaux confirment ce recul, les conséquences commencent déjà à se faire sentir sur l’enseignement supérieur et le vivier d’ingénieurs, provoquant pour les experts une vive inquiétude pour l'avenir de l'industrie française.
15 min de lecture
MOTS-CLESéducation , mathématiques , niveau , Safran , ingénieurs , secteurs de pointe , tech , nucléaire , IA
THEMATIQUESEducation
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Philippe Silberzahn est professeur à l'EM Lyon, il enseigne le management de l'innovation et des surprises stratégiques. Il est également chercheur associé à l'Ecole Polytechnique.
Il est l'auteur de The balancing act of innovation (LanooCampus / 2010).
Populaires
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Philippe Silberzahn est professeur à l'EM Lyon, il enseigne le management de l'innovation et des surprises stratégiques. Il est également chercheur associé à l'Ecole Polytechnique.
Il est l'auteur de The balancing act of innovation (LanooCampus / 2010).