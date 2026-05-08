FIN DES SCENARIOS CATASTROPHES ?

8 mai 2026

Réchauffement climatique : le GIEC revoit ses prévisions à la baisse et voilà ce que cela signifie vraiment

La révision de certains scénarios climatiques du GIEC relance le débat sur la place de la science, des modèles et de leur usage politique. Si le réchauffement demeure une réalité mesurable, plusieurs projections très alarmistes apparaissent désormais moins plausibles, posant la question de leur influence sur les politiques publiques.