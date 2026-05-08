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Cette vue aérienne montre le soleil se coucher derrière des icebergs et de la glace flottant dans les eaux au large de Nuuk, au Groenland, le 7 mars 2025. (Image d'illustration)
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FIN DES SCENARIOS CATASTROPHES ?

8 mai 2026

Réchauffement climatique : le GIEC revoit ses prévisions à la baisse et voilà ce que cela signifie vraiment

La révision de certains scénarios climatiques du GIEC relance le débat sur la place de la science, des modèles et de leur usage politique. Si le réchauffement demeure une réalité mesurable, plusieurs projections très alarmistes apparaissent désormais moins plausibles, posant la question de leur influence sur les politiques publiques.

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MOTS-CLES

environnement , GIEC , réchauffement climatique

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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Rémy Prud'homme

Rémy Prud'homme est professeur émérite à l'Université de Paris XII, il a fait ses études à HEC, à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l'Université de Paris, à l'Université Harvard, ainsi qu'à l'Institut d'Etudes Politique de Paris. 

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François de Rugy

François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».

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