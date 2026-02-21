PREVENTION CARDIOVASCULAIRE

21 février 2026

Quatre aliments qui peuvent contribuer à améliorer votre taux de cholestérol et à renforcer votre santé cardiaque

Longtemps désigné comme l’ennemi numéro un du cœur, le cholestérol ne se résume pas au « mauvais » LDL. Le « bon » HDL joue un rôle protecteur essentiel, et son niveau peut être influencé par l’alimentation et le mode de vie. Certains aliments, en réduisant l’inflammation, contribuent à améliorer l’équilibre entre ces deux formes et à diminuer le risque cardiovasculaire.