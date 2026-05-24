VISION DE XI JINPING

24 mai 2026

Quand Pékin (re)dessine l’ordre mondial : le document stratégique chinois que personne n’a lu avant le sommet Trump-Xi

Publié à la veille du sommet Trump-Xi et reprenant presque mot pour mot les éléments de langage de l’accord signé le lendemain, un document stratégique issu d’un institut lié au renseignement chinois révèle la volonté de Pékin d’imposer son cadrage du nouvel ordre mondial. Derrière l’apparente détente sino-américaine, se dessine une vision bipolaire où l’Europe, marginalisée, risque de devenir simple spectatrice du face-à-face entre les deux grandes puissances.