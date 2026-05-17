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Mario Draghi, en 2024, lors de la présentation de son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe lors d'une session plénière du Parlement européen.
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SAUT FEDERAL

17 mai 2026

Quand Mario Draghi s’inquiète de l’isolement sans précédent de l’Europe sur la scène internationale

En alertant sur l’isolement stratégique croissant du continent face au désengagement américain, Mario Draghi appelle les Européens à changer d’échelle sur le plan politique, économique et militaire.

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MOTS-CLES

fédéralisme , rapport Draghi , Mario Draghi , réformes , europe , Union européenne , économie , défense , Intelligence Artificielle , innovation , Budget , France , Allemagne , Emmanuel Macron , Ursula von der Layen , Commission européenne , BCE , Banque Centrale Européenne , Euro , zone euro , industrie , isolement , scène internationale

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Henri de Bresson

Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.

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Jérôme Quéré

Jérôme Quéré est Délégué général du think tank Confrontations Europe. 

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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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Alain Wallon

Alain Wallon a été chef d'unité à la DG Traduction de la Commission européenne, après avoir créé et dirigé le secteur des drogues synthétiques à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, agence de l'UE sise à Lisbonne. C'est aussi un ancien journaliste, chef dans les années 1980 du desk Etranger du quotidien Libération. Alain Wallon est diplômé en anthropologie sociale de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, VIème section devenue ultérieurement l'Ehess.

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