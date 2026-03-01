WOKISME

1 mars 2026

Quand une majorité d’étudiants se sentent contraints de s’afficher plus progressistes qu’ils ne le sont pour survivre à l’université

Aux États-Unis, une étude révèle que neuf étudiants sur dix affirment afficher des positions plus progressistes qu’ils ne le sont réellement. Entre pression sociale, peur de la "cancel culture" et spirale du silence, l’université serait devenue le théâtre d’une autocensure diffuse. Cette dissonance entre convictions privées et discours publics interroge la liberté académique, la rigueur scientifique et la capacité du campus à rester un lieu de débat plutôt qu’un espace de conformisme idéologique.