IRONIE FROIDE
20 février 2026
Quand l’hiver devient l’enjeu de guerres culturelles
Après des années de campagnes sur le réchauffement climatique, durant lesquelles les experts nous ont informés que la neige et la glace deviendraient « des choses du passé », l’hiver semble avoir surpris beaucoup dans notre élite.
Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.
