Nos élites ont réussi à transformer même la météo en champ de bataille dans les guerres culturelles.
IRONIE FROIDE

20 février 2026

Quand l’hiver devient l’enjeu de guerres culturelles

Après des années de campagnes sur le réchauffement climatique, durant lesquelles les experts nous ont informés que la neige et la glace deviendraient « des choses du passé », l’hiver semble avoir surpris beaucoup dans notre élite.

MOTS-CLES

hiver , Politique , Réchauffement climatique , élites

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Beppler-Spahl image
Sabine Beppler-Spahl

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.

