POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2026 (PLFSS) à l'Assemblée nationale, le 12 novembre 2025.

Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2026 (PLFSS) à l'Assemblée nationale, le 12 novembre 2025.

© THOMAS SAMSON / AFP

PATRIMOINE FINANCE PAR VOS IMPOTS

15 novembre 2025

Quand les députés légifèrent sur l’immobilier sans jamais en payer le prix

Quand les députés votent des lois sur l’immobilier, ils n’en vivent presque jamais les conséquences. Une asymétrie invisible façonne les lois, brutalise les propriétaires modestes, et alimente une colère démocratique que plus personne ne peut ignorer.

Photo of Thomas Carbonnier
Thomas Carbonnier Go to Thomas Carbonnier page

15 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Carbonnier image
Thomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

Populaires

1Et pendant la suspension de la réforme des retraites, qui s’intéresse à la crise du premier emploi pour les jeunes actifs ?
2Audiences radio : de France inter à Nova, le grand déplacement
3Divorces : la malédiction si contemporaine du mari… trophée
4Mais pour qui (et quoi) se battent la gauche et le RN ? Les retraités ont épargné 76 % des revalorisations de pension accordées en 2024
5Et au fait, la libération de Boualem Sansal vue par les Algériens, ça donne quoi ?
6« Violent, humiliant et autoritaire » : à Avignon, Raphaël Arnault sème la terreur au sein des troupes LFI
7Le prince William karcherise sa royale famille, Harry & Meghan pataquisent celle des Kardashian, Charlène de Monaco s’enjoaillise ; Orlando Bloom humilie Katy Perry, Paris Jackson se dé-défonce, Kylie Minogue se justin-bridouïse; Emily Ratajkowski emballe son Frenchie