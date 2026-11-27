Il est facile de dénoncer les imperfections du monde réel lorsqu'on le compare à un monde idéal. C'est même un avantage rhétorique considérable : celui qui promet de corriger les injustices semble détenir la supériorité morale, tandis que son contradicteur paraît défendre l'indéfendable. Ce piège intellectuel, identifié par l'économiste Harold Demsetz sous le nom de « sophisme du nirvana », est particulièrement puissant dans les débats économiques et politiques. Il est un des principaux obstacles au changement. Comment le reconnaître et, surtout, comment y répondre ?

Dans un article devenu classique, Information and Efficiency: Another Viewpoint, Demsetz critique le raisonnement de l'économiste Kenneth Arrow dans son article sur le financement de l'innovation. Arrow observe que le marché est imparfait, donc inefficace. L'innovation est une activité risquée, dont les résultats sont incertains. Lorsqu'une entreprise fait une découverte, elle ne peut pas toujours en capturer tous les bénéfices, car d'autres peuvent profiter de la connaissance ainsi créée. Elle est donc moins incitée à investir. À l'inverse, lorsqu'elle protège sa découverte, notamment par un brevet, elle limite la diffusion des connaissances et donc l'impact de sa découverte. Pour Arrow, le marché conduit ainsi à un sous-investissement dans la recherche et à une sous-utilisation des connaissances. Il en conclut que, pour atteindre une allocation optimale des ressources, ce sont l'État ou des organismes à but non lucratif qui devraient financer la recherche et l'innovation.