CRISE DE CONFIANCE
3 mars 2026
Quand la justice suprême brésilienne est accusée de népotisme et de favoritisme après un nouveau scandale politico-financier
Au Brésil, un nouveau scandale politico-financier vient de nouveau ébranler la légitimité des plus hautes institutions du pays, déjà fragilisées ces dernières années. Alors que le Tribunal suprême fédéral (STF), l'équivalent de la Cour constitutionnelle en France, est censé incarner l’indépendance de la justice et la protection des valeurs démocratiques, le voilà désormais entaché par de graves soupçons de collusion avec les élites dirigeantes.
