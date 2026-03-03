POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Vue générale de la salle d'audience le deuxième jour de la phase finale du processus visant à rendre le verdict dans le procès contre l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro devant la Cour suprême fédérale (STF) à Brasilia le 3 septembre 2025.
See image caption
See copyright

CRISE DE CONFIANCE

3 mars 2026

Quand la justice suprême brésilienne est accusée de népotisme et de favoritisme après un nouveau scandale politico-financier

Au Brésil, un nouveau scandale politico-financier vient de nouveau ébranler la légitimité des plus hautes institutions du pays, déjà fragilisées ces dernières années. Alors que le Tribunal suprême fédéral (STF), l'équivalent de la Cour constitutionnelle en France, est censé incarner l’indépendance de la justice et la protection des valeurs démocratiques, le voilà désormais entaché par de graves soupçons de collusion avec les élites dirigeantes.

Photo of La Rédaction Atlantico Atlantico.fr
La Rédaction Atlantico Atlantico.fr Go to La Rédaction Atlantico Atlantico.fr page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Brésil , international , Justice , Tribunal Suprême Fédéral , juges , corruption , Jair Bolsonaro , gauche

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
La Rédaction Atlantico Atlantico.fr image
La Rédaction Atlantico Atlantico.fr