Ingérence électorale made in China

Quand la Chine tente d’influencer les élections à New York… et ailleurs ?

Selon une enquête du New York Times, la Chine déploie aux États-Unis une influence électorale qui passe par des associations communautaires centenaires, des financements indirects et une instrumentalisation de la diaspora chinoise. À New York, Pékin cherche à séduire certains candidats, à en marginaliser d’autres, et à imposer le récit d’une « seule Chine » en toile de fond des campagnes locales. Une méthode discrète mais redoutablement efficace, qui s’exporte également vers l’Europe et la France.