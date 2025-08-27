Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 10 heures
La Chine. (Image d'illustration) © David Gray / Reuters
Ingérence électorale made in China

Quand la Chine tente d’influencer les élections à New York… et ailleurs ?

Selon une enquête du New York Times, la Chine déploie aux États-Unis une influence électorale qui passe par des associations communautaires centenaires, des financements indirects et une instrumentalisation de la diaspora chinoise. À New York, Pékin cherche à séduire certains candidats, à en marginaliser d’autres, et à imposer le récit d’une « seule Chine » en toile de fond des campagnes locales. Une méthode discrète mais redoutablement efficace, qui s’exporte également vers l’Europe et la France.

avec Emmanuel Lincot
