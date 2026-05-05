DANGER
5 mai 2026
Quand l'archéologie devient woke
La pensée « décoloniale » fournit un alibi moral qui permet de présenter les échecs socialistes comme les effets inévitables d'une « colonialité » omniprésente qui ne peut être éradiquée tant que subsiste le moindre lien avec l'Occident.
6 min de lecture
MOTS-CLESArchéologie , wokisme , Racisme , décolonialisme , Amérique , Reconquista , musée , Espagne
THEMATIQUESScience
Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.
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Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.