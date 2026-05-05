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DANGER

5 mai 2026

Quand l'archéologie devient woke

La pensée « décoloniale » fournit un alibi moral qui permet de présenter les échecs socialistes comme les effets inévitables d'une « colonialité » omniprésente qui ne peut être éradiquée tant que subsiste le moindre lien avec l'Occident.

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MOTS-CLES

Archéologie , wokisme , Racisme , décolonialisme , Amérique , Reconquista , musée , Espagne

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Álvaro Peñas

Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.