FEAR OF THE DARK
30 octobre 2026
Quand des bruits surgissent dans la nuit : comment notre cerveau nous joue des tours
Il est trois heures du matin. Vous vous réveillez en sursaut, tiré d’un sommeil profond par un bruit sourd dans l’obscurité ou le craquement d’une latte de plancher à l’étage inférieur. Ou peut-être vous êtes-vous réveillé avec l’impression, bien réelle, de ne pas être seul.
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THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.