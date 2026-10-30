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Il arrive effectivement que des bruits étranges surviennent la nuit ; mais, parfois, la cause est bien plus proche de nous qu’on ne l’imagine.
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FEAR OF THE DARK

30 octobre 2026

Quand des bruits surgissent dans la nuit : comment notre cerveau nous joue des tours

Il est trois heures du matin. Vous vous réveillez en sursaut, tiré d’un sommeil profond par un bruit sourd dans l’obscurité ou le craquement d’une latte de plancher à l’étage inférieur. Ou peut-être vous êtes-vous réveillé avec l’impression, bien réelle, de ne pas être seul.

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MOTS-CLES

peur du noir , nuit , cerveau , bruit , sommeil , paralysie du sommeil

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.