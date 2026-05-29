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De petits drapeaux iraniens ornent une rue de Téhéran, la capitale iranienne. (Image d'illustration)
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SECURITE INTERIEURE

29 mai 2026

Quand des agents iraniens recrutent des Britanniques pour des manifestations anti-israéliennes

Une enquête du Times affirme que des agents présumés du régime iranien tenteraient de recruter des relais au Royaume-Uni pour organiser des manifestations anti-israéliennes. Ces révélations relancent les inquiétudes sur l'ampleur des opérations d'influence et des activités clandestines attribuées à Téhéran en Europe.

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MOTS-CLES

Iran , Royaume Uni , Téhéran , Londres , Israël , antisémitisme , influence étrangère , manifestations , renseignement , sécurité intérieure , europe , diplomatie , guerre hybride , géopolitique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michael Curzon

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.