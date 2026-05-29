SECURITE INTERIEURE
29 mai 2026
Quand des agents iraniens recrutent des Britanniques pour des manifestations anti-israéliennes
Une enquête du Times affirme que des agents présumés du régime iranien tenteraient de recruter des relais au Royaume-Uni pour organiser des manifestations anti-israéliennes. Ces révélations relancent les inquiétudes sur l'ampleur des opérations d'influence et des activités clandestines attribuées à Téhéran en Europe.
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Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.
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Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.