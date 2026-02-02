©
Le 2 février 2023, à Bruxelles, les eurodéputés avaient voté une demande de levée de l'immunité parlementaire des eurodéputés Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée impliquant le Qatar et le Maroc.
2 février 2026
Qatargate : la Commission européenne limoge enfin un haut responsable au milieu d’un scandale qui dure depuis des années
Plus de deux ans après les premières révélations, Bruxelles acte le départ d’Henrik Hololei, figure centrale de l’exécutif européen, symbole d’une gestion jugée lente et embarrassée de l’affaire Qatargate.
