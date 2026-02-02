POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le 2 février 2023, à Bruxelles, les eurodéputés avaient voté une demande de levée de l'immunité parlementaire des eurodéputés Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée impliquant le Qatar et le Maroc.

©

Le 2 février 2023, à Bruxelles, les eurodéputés avaient voté une demande de levée de l'immunité parlementaire des eurodéputés Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée impliquant le Qatar et le Maroc.

CORRUPTION

2 février 2026

Qatargate : la Commission européenne limoge enfin un haut responsable au milieu d’un scandale qui dure depuis des années

Plus de deux ans après les premières révélations, Bruxelles acte le départ d’Henrik Hololei, figure centrale de l’exécutif européen, symbole d’une gestion jugée lente et embarrassée de l’affaire Qatargate.

Photo of Actualités TEC
Actualités TEC Go to Actualités TEC page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Union Européenne , Qatargate , corruption , scandal , Henrik Hololei , enquête

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Actualités TEC image
Actualités TEC

The European Conservative est la principale publication conservatrice européenne en langue anglaise consacrée à la philosophie, à la politique, à l'art et aux affaires contemporaines.

Populaires

1Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne et voilà à qui (et quoi) la faute
2Lassés de ne pourrir la vie qu’aux femmes, les Talibans rétablissent l’esclavage
3Amygdales, reins et vésicule biliaire : où et pourquoi votre corps produit des calculs rénaux ?
4Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
5Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?
6Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
7Emmanuel Macron et l’environnement, une histoire d’entrisme décroissant permanent