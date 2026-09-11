« MILLE ENTAILLES »
11 septembre 2026
Pylône saboté en Haute-Savoie : la nouvelle escalade de l'ultra-gauche contre l'industrie française
Le sabotage d'un pylône électrique en Haute-Savoie illustre la radicalisation clandestine de l'ultragauche, capable d'appliquer la stratégie des « mille entailles » pour paralyser des infrastructures industrielles et critiques.
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Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
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Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien