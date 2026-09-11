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Un pylône électrique au sol après avoir été renversé par des vents violents en Suisse, le 23 octobre 2025. Image d'illustration
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« MILLE ENTAILLES »

11 septembre 2026

Pylône saboté en Haute-Savoie : la nouvelle escalade de l'ultra-gauche contre l'industrie française

Le sabotage d'un pylône électrique en Haute-Savoie illustre la radicalisation clandestine de l'ultragauche, capable d'appliquer la stratégie des « mille entailles » pour paralyser des infrastructures industrielles et critiques.

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MOTS-CLES

ultra-gauche , pylône électrique , haute-savoie , sabotage , industrie de la défense , industrie française

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

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