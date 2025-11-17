POLITIQUE
Criminalité (image d'illustration)

Criminalité (image d'illustration)

© wikipédia

INQUIETUDES NATIONALES

17 novembre 2025

Prostitution et narcotrafic chez les mineurs : ces Français que l’Etat ne sait plus protéger de réseaux criminels de plus en plus barbares

Alors que les agressions visant des citoyens ordinaires se multiplient, l’affaire Faysal — veilleur de nuit mutilé pour avoir protégé une mineure à Toulouse — ou la tentative d’assassinat d’un enfant de 12 ans près d’un point de deal à Grenoble illustrent une bascule inquiétante.

Alain Bauer Go to Alain Bauer page , Stéphane Quéré Go to Stéphane Quéré page et Gérald Pandelon Go to Gérald Pandelon page

MOTS-CLES

France , Criminalité , mineurs , réseaux , gangs , trafics , armes , drogue , État , régalien , ordre

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Alain Bauer
Alain Bauer est professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, New York et Shanghai. Il est responsable du pôle Sécurité Défense Renseignement Criminologie Cybermenaces et Crises (PSDR3C).
Stéphane Quéré

Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.

Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).  

