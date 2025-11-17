Criminalité (image d'illustration)
INQUIETUDES NATIONALES
17 novembre 2025
Prostitution et narcotrafic chez les mineurs : ces Français que l’Etat ne sait plus protéger de réseaux criminels de plus en plus barbares
Alors que les agressions visant des citoyens ordinaires se multiplient, l’affaire Faysal — veilleur de nuit mutilé pour avoir protégé une mineure à Toulouse — ou la tentative d’assassinat d’un enfant de 12 ans près d’un point de deal à Grenoble illustrent une bascule inquiétante.
Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).
