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MEDICAL

6 mai 2026

Probiotiques : mais qu’avalons-nous réellement ?

Debout au comptoir de la pharmacie, les probiotiques alignés devant moi, avec leurs promesses floues et leurs milliards de bactéries en boîte, posaient une question : et si la solution à nos maux se cachait déjà dans notre assiette ?

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MOTS-CLES

médical , Santé , probiotiques , Alimentation

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Berenice Langdon

Senior Lecturer and Honorary Consultant, St George's, University of London