MEDICAL
6 mai 2026
Probiotiques : mais qu’avalons-nous réellement ?
Debout au comptoir de la pharmacie, les probiotiques alignés devant moi, avec leurs promesses floues et leurs milliards de bactéries en boîte, posaient une question : et si la solution à nos maux se cachait déjà dans notre assiette ?
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MOTS-CLESmédical , Santé , probiotiques , Alimentation
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Senior Lecturer and Honorary Consultant, St George's, University of London
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