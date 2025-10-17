Tribunesil y a 5 heures
Rappel historique
Principales causes de l’étendue des pouvoirs présidentiels et rappel des garde-fous
La crise politique actuelle marque un affaiblissement inédit du président de la république sous la Ve république. Alors que, face à l'instabilité chronique qui se profile, certains appellent ou craignent qu'Emmanuel Macron ne soit tenté de dissoudre une nouvelle fois l'assemblée voire n'utilise l'article 16, Maître Choppin Haudry de Janvry rappelle les prérogatives et les contre-pouvoirs de la fonction suprême.