Principales causes de l’étendue des pouvoirs présidentiels et rappel des garde-fous

Maître Choppin Haudry de Janvry exerce dans les domaines du droit administratif, du droit des contrats publics, du droit de l’énergie, du droit de l’environnement, des secteurs réglementés, ainsi que dans le cadre de projets en Afrique francophone. Avec une expérience solide et une approche rigoureuse, il accompagne les particuliers, entreprises et personnes publiques dans leurs problématiques juridiques.