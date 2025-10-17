Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Tribunesil y a 5 heures
Palais de l’Élysée (image d'illustration).
Principales causes de l’étendue des pouvoirs présidentiels et rappel des garde-fous

La crise politique actuelle marque un affaiblissement inédit du président de la république sous la Ve république. Alors que, face à l'instabilité chronique qui se profile, certains appellent ou craignent qu'Emmanuel Macron ne soit tenté de dissoudre une nouvelle fois l'assemblée voire n'utilise l'article 16, Maître Choppin Haudry de Janvry rappelle les prérogatives et les contre-pouvoirs de la fonction suprême.

avec Tristan Choppin Haudry de Janvry
author imageTristan Choppin Haudry de Janvry

Maître Choppin Haudry de Janvry exerce dans les domaines du droit administratif, du droit des contrats publics, du droit de l’énergie, du droit de l’environnement, des secteurs réglementés, ainsi que dans le cadre de projets en Afrique francophone. Avec une expérience solide et une approche rigoureuse, il accompagne les particuliers, entreprises et personnes publiques dans leurs problématiques juridiques.

Voir la bio »

